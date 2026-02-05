Бумажки вместо билетов: кассир аэропорта Внуково обманом заработала 3 млн рублей

Кассир аэропорта Внуково продавала гражданам бумажки вместе авиабилетов. Из-за ее действий пострадал 21 человек. За период с августа 2024 года по февраль 2025 года мошеннице удалось «заработать» около 3 млн рублей, сообщает «МК: срочные новости» .

Женщина арендовала помещение под авиакассу еще в 2014 году. Она получала деньги за билеты, но выдавала людям обычные листы А4, распечатанные на принтере. Проездные документы были фальшивкой и не числились ни в одной базе.

Однако позже кассир все же присылала клиентам настоящие билеты. Она объяснила, что в тот момент ей срочно нужны были деньги, поэтому она пускала их в оборот, но потом все же выкупала билеты.

Все изменилось летом 2024 года, когда женщина поругалась с работодателем, который стал просить больше денег за аренду помещения. Также ее брат попал в сложную ситуацию и попросил денег. Тогда кассир решила не выкупать настоящие билеты для клиентов. Обманутые пассажиры обратились в полицию. Мошенницу приговорили к 4,5 годам колонии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.