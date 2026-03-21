Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский в связи с действием сигнала «ковер», сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в субботу вечером в аэропорту Шереметьево. Однако уже через 15 минут воздушная гавань заработала в штатном режиме.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью над 15 российскими регионами были сбиты 283 дрона противника самолетного типа.

