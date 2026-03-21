Временные ограничения на полеты сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Также ограничения на полеты сняли в Международном аэропорту Калуга имени К. Э. Циолковского.

Временные ограничения на на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московского региона вводились в субботу вечером в связи с действием сигнала «ковер».

