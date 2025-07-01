Возможность покурить в петербургском аэропорту Пулково стала платной

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Аэропорт Пулково в Петербурге сделал платным посещение комнаты для курения

В петербургском аэропорту Пулково полностью запретили бесплатное курение для пассажиров. Теперь единоразовое посещение комнаты для курения стоит 500 рублей, сообщает SHOT .

При этом одновременно в комнате для курения может находиться не больше 6 человек.

Аэропорт Санкт-Петербурга стал первым в стране, где были введены подобные меры.

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