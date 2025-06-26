Покорил сотни сердец: 23-летний охранник стал секс-символом аэропорта Внуково
Охранник столичного аэропорта Внуково Игнатий Ланцов покорил сотни женских сердец и стал звездой соцсетей. Видео с 23-летним парнем набирают миллионы просмотров, сообщает Msk1.ru.
На опубликованных кадрах видно, как за порядком в московском аэропорту следит молодой парень модельной внешности.
«Неожиданный работник на территории аэропорта Внуково. Теперь летаю только отсюда!» — подписала пост автор ролика.
Видеоролики с Игнатом набирают миллионы просмотров, парень быстро обзавелся толпой фанаток. Преданные поклонницы даже советуют рекламным агентствам рассмотреть кандидатуру молодого человека для возможного сотрудничества.
При этом новый секс-символ аэропорта спокойно относится к свалившейся популярности и не намерен менять профессию и становиться моделью из-за уважения к жене. По словам Игната, супруга не ревнует его к пассажиркам, так как уверена в своем муже.