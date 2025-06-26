Покорил сотни сердец: 23-летний охранник стал секс-символом аэропорта Внуково

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Охранник аэропорта Внуково покорил сотни сердец и стал звездой соцсетей

Охранник столичного аэропорта Внуково Игнатий Ланцов покорил сотни женских сердец и стал звездой соцсетей. Видео с 23-летним парнем набирают миллионы просмотров, сообщает Msk1.ru .

На опубликованных кадрах видно, как за порядком в московском аэропорту следит молодой парень модельной внешности.

«Неожиданный работник на территории аэропорта Внуково. Теперь летаю только отсюда!» — подписала пост автор ролика.

Видеоролики с Игнатом набирают миллионы просмотров, парень быстро обзавелся толпой фанаток. Преданные поклонницы даже советуют рекламным агентствам рассмотреть кандидатуру молодого человека для возможного сотрудничества.

При этом новый секс-символ аэропорта спокойно относится к свалившейся популярности и не намерен менять профессию и становиться моделью из-за уважения к жене. По словам Игната, супруга не ревнует его к пассажиркам, так как уверена в своем муже.