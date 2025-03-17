Воробьев: все, что связано с транспортом, требует очень подробного сопровождения

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Глава региона также добавил, что очень важную роль в Подмосковье играет автобусный транспорт. Московская область очень большая и в ней есть отдаленные населенные пункты, для которых транспортная доступность стоит остро.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье построят еще пять современных пешеходных переходов через железную дорогу. До конца 2025 года они появятся в Люберцах, Лобне и Одинцовском округе, а в следующем — в Раменском.