Андрей Воробьев: откроем ж/д переходы в Люберцах, Лобне и Одинцове в 2025 году

В Московской области построят еще пять современных пешеходных переходов через железную дорогу. До конца 2025 года они появятся в Люберцах, Лобне и Одинцовском округе, а в следующем — в Раменском. Их строят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева для обеспечения удобства и безопасности жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Запрос на строительство таких объектов мы слышим от жителей. Интенсивность железнодорожного сообщения в Подмосковье заметно выросла за последнее время, особенно после запуска МЦД — масштабного и важного проекта, который стал возможен благодаря поддержке президента», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе многие пассажиры каждый день пользуются МЦД, а кому-то из жителей нужно просто пересечь железнодорожные пути, чтобы добраться, например, до поликлиники или почты.

«Как мы знаем, люди подчас подвергают себя риску и переходят прямо по путям. Чтобы изменить ситуацию, стараемся строить современные пешеходные переходы. Акцент не только на безопасности, но и удобстве — чтобы можно было легко подняться и спуститься пожилым людям, мамам с колясками, детям с велосипедами, самокатами, на роликах. Для этого оборудуем переходы лифтами, пандусами, делаем просторные входные группы», — добавил губернатор.

Он напомнил, что с 2022 года в Московской области сделали семь подобных сооружений. Они появились в Химках, Истре, Люберцах, Серпухове, Реутове, Раменском и Ленинском округах. В текущем году планируется запустить пешеходные переходы в Люберцах, Лобне и Одинцове.

«Это важная работа, которую мы обязательно будем продолжать», — подчеркнул глава региона.

Переход в Малаховке

На сегодняшний день рабочие находятся на финальной стадии строительства разноуровневого пешеходного перехода у ж/д станции Малаховка в городском округе Люберцы.

На объекте смонтировали центральную секцию пролетного строения, находящуюся над железной дорогой. Кроме того, были установлены боковые секции со стороны Нового проспекта и 1-й Первомайской улицы. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу металлоконструкций башен-сходов.

Все работы на этом переходе планируется закончить во II квартале.

Этот переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу. Объект улучшит доступность для свыше 10 тыс. жителей близлежащих районов. Ширина пролетного строения составляет 4 м. Переход будет полностью остеклен и приспособлен для маломобильных граждан.

Переход в Лобне

В июле планируется сдать в эксплуатацию пешеходный переход рядом с улицей Кольцевой в Лобне. На объекте сейчас рабочие монтируют металлоконструкции башен-сходов со стороны улицы Полевой. Также со стороны улицы Кольцевой их красят. В то же время устраивают опоры пешеходного перехода.

Его оборудуют всем необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в переходе установят лифты. На объекте, по плану, предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, обустройство пешеходной зоны.

Переход соединит улицы Полевую и Кольцевую. Он позволит жителям ближайших жилых кварталов безопасно пересекать железную дорогу, по которой ходят поезда МЦД-1 Одинцово-Лобня.

Два перехода в Одинцовском округе

Еще два разноуровневых пешеходных перехода построят в IV квартале текущего года в Одинцовском округе. На сегодняшний день в районе ЖК «Рублевский» ведется строительство перехода, соединяющего ЖК и поселок Новоивановское. Уже закончено устройство свай под опору и башню-сход со стороны ЖК, идет бетонирование ростверка. Еще специалисты проводят подготовку территории для устройства свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе.

Кроме того, рабочие переустраивают инженерные коммуникации, в том числе ОАО «РЖД», поставляют на стройплощадку металлоконструкции пролетного строения.

Около улиц Баковской и Вокзальной начали переустройство инженерных коммуникаций и устройство свайных оснований под опоры и башни-сходы сооружения.

Оба новых надземных пешеходных перехода будут полностью соответствовать регстандарту. Их остеклят, поставят там лифты и приспособят для маломобильных людей. Еще там сделают внутреннее освещение и архитектурную подсветку, обустроят пешеходные зоны.

Переходы обеспечат локальную пешеходную связанность ЖК в Одинцове. После их открытия свыше 14 тыс. жителей близлежащих районов смогут удобно и безопасно переходить через ж/д.

Переход между станциями Быково и Удельная

Еще один новый пешеходный переход в регионе планируется сдать в эксплуатацию во второй половине 2026 года. Объект пройдет под ж/д между станциями Быково и Удельная в Раменском округе. Работы идут в рамках исполнения проекта по возведению путепровода в районе платформы МЦД-3 Быково.

На объекте строители завершили устройство защитного контура из труб. На сегодняшний день там идут работы по ливневой канализации. Учитывая близость действующих ж/д путей, строительство проведут методом продавливания крупногабаритных тоннельных секций.

Протяженность подземного перехода – 140 м. Объект оборудуют всем необходимым для доступа людей с ограниченными возможностями. Мост соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Около него сделают пешеходную зону.