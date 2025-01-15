Воробьев с бойцами СВО обсудил строительство новых дорог в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь в Солнечногорске, где пообщался с бойцами СВО, которые проходят лечение в медучреждении. Глава региона ответил на множество вопросов военнослужащих, а также обсудил с ними строительство новых дорог, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Житель Ленинского округа Роман, ранее управлявший погрузчиком, рассказал Воробьеву, что был призван в армию по мобилизации. После прохождения переподготовки он стал членом танкового экипажа, освоив должность наводчика-оператора танка Т-72. В настоящее время военнослужащий восстанавливается в медицинском учреждении после полученного ранения. Супруга и мать уже посетили бойца в госпитале, а вскоре он надеется увидеть своих маленьких дочерей.

Губернатор области Андрей Воробьев выступил с инициативой организовать транспорт для семьи бойца. В разговоре с главой региона военнослужащий выразил признательность за поддержку семей участников специальной военной операции и положительно оценил изменения в дорожной сфере своего округа.

«Да, мы сейчас делаем Володарку, чтобы там не было пробок. И строим большую концессионную дорогу — ЮЛА. Первую ее часть откроем в ближайшем месяце, а всю целиком, это 46 км, — в конце года. Ленинский городской округ у нас самый быстрорастущий. Мы также запустили Мытищинскую хорду, а сейчас реконструируем Афанасовское шоссе — расширяем его до 4 полос», — рассказал Воробьев в диалоге с военнослужащим.

В настоящее время в госпитале проходят лечение 300 бойцов. Глава Подмосковья поблагодарил персонал медучреждения за качественную работу и своевременное оказание помощи героям России.

Во время визита в госпиталь Андрей Воробьев также поинтересовался потребностями в дополнительной поддержке бойцов и адресовал теплые пожелания скорейшего восстановления здоровья находящимся на лечении защитникам.

«Я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности и кадровым военнослужащим, и добровольцам. Хотел также спросить, чем можем еще помочь. С командирами мы регулярно встречаемся, все запросы стараемся удовлетворять. А в основном это дроны — FPV и „мавики“, а также транспортные средства — мотоциклы, „буханки“. Хочу также присоединиться к словам благодарности в адрес врачей, которые вас лечат, ставят на ноги. Знаю, что здесь очень сильная профессиональная команда специалистов», — сказал Воробьев.

Губернатор лично пообщался с бойцами и оценил условия, в которых они проходят восстановление.

«Я из Шаховской, доброволец. Работал на гражданке слесарем по ремонту автобусов. Помню, сидели как-то на работе, включили телевизор, увидел новости про СВО и решил уйти на фронт. Приехал на следующий день в военкомат, взял направление на медкомиссию, прошел ее и сразу же подписал контракт», — рассказал боец Михаил.

Пациент госпиталя по имени Сергей уже в третий раз проходит лечение. В зоне СВО он является штурмовиком.

«Я из Владимирской области, являюсь штурмовиком. В госпитале уже с третьим ранением. Одно из них получил в стрелковом бою. Мне повезло — 9 пуль попали в „бронник“, а одна прошла по касательной. Но когда выходил из боя — угодил под атаку дронов», — рассказал Сергей.

Военнослужащий по имени Александр рассказал Воробьеву, что сам родом из Ульяновска, в 2020-м переехал с семьей в подмосковную Лобню. Когда пришло время выбирать, участвовать в СВО или нет, он практически не раздумывал и пошел защищать родину.

«С женой шли в садик за ребенком, проходили мимо военкомата, я зашел туда и решил, что должен отдать свой долг родине. До этого проходил срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения, вот и подумал: что я, молодой здоровый мужик, буду сидеть дома? Получил очередное ранение. Но ничего, восстанавливаюсь», — рассказал Александр.

Медицинский центр активно внедряет передовые технологии лечения. Здесь успешно применяются инновационные методы реабилитации, включая лазеротерапию различных видов. Врачи освоили множество современных хирургических техник — от малотравматичных операций на суставах до сложных вмешательств на кровеносных сосудах. Офтальмологическое, урологическое и лор-отделения оснащены новейшим оборудованием. В 28 специализированных отделениях проводятся комплексные диагностические исследования и лечебные процедуры.

На встрече с военнослужащими глава региона обсудил широкий спектр социальных вопросов. Особое внимание было уделено контрактным выплатам, поддержке семей бойцов и программе газификации домохозяйств. Во главе медицинского учреждения стоит полковник Богдан Стеценко, а штат сотрудников госпиталя насчитывает свыше трехсот специалистов.

«Наш филиал в полной мере обеспечен и сотрудниками, и оборудованием, которое позволяет оказывать всестороннюю помощь пациентам. У нас есть компьютерный томограф, современное оборудование для УЗИ, различные рентгеновские аппараты — и цифровые, и аналоговые. Безусловно, мы ощущаем большую помощь со стороны Московской области. Так, при поддержке губернатора получили С-Дугу и УЗИ-аппарат экспертного класса. Наши военные врачи также участвуют в оказании медицинской помощи в зоне проведения спецоперации. Зачастую они работают в условиях, опасных для жизни», — рассказал Стеценко.

Один из тех, кто недавно вернулся из зоны СВО — начальник хирургического отделения Михаил Сиряков.

«Мы ездим „за ленту“ где-то раз в полгода. Рядом с линией боевого соприкосновения работают наши специалисты узкой направленности — это и нейрохирургия, и сосудистая хирургия. Хочу отметить, что нас оснащают всё лучше и лучше. Вот, например, появились многофункциональные стационарные столы, очень важные для работы в полевых условиях. А также — биполярные коагуляторы, современное анестезиологическое оборудование и многое другое, что помогает оказывать медицинскую помощь бойцам», — рассказал Сиряков.

В стенах госпиталя трудятся специалисты как военного, так и гражданского профиля. Часть медицинского персонала периодически направляется в районы проведения спецоперации.

Бывший военный хирург Николай Антонюк, ныне возглавляющий отделение мануальной терапии, поделился своим опытом. В конце прошлого года он добровольно отправился в зону СВО для оказания хирургической помощи. За два месяца работы — ноябрь и декабрь — им было проведено около 280 хирургических вмешательств. Помимо операционной деятельности, Антонюк принимал активное участие в транспортировке раненых на бронированном медицинском транспорте «Линза». Несмотря на постоянные обстрелы и опасные условия, он совершил 60 рейсов к линии соприкосновения и обратно.

«Спасение жизней бойцов — это наш профессиональный долг», — подчеркнул врач.