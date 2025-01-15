Воробьев поблагодарил персонал госпиталя в Солнечногорске за помощь бойцам СВО

В госпитале Московского военного округа в Солнечногорске в настоящее время лечение проходят 300 бойцов СВО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале рассказал, что посетил профильное медицинское учреждение, оценил его работу и поблагодарил руководство и весь персонал за квалифицированную помощь, оказываемую российским героям.

«Такие встречи очень важны, чтобы точно знать, где нужна наша помощь. Два года назад ребята рассказали, что не хватает КТ, этот вопрос мы решили вместе с Минобороны. Были и другие просьбы, касающиеся ремонта жилья и восстановления документов — их мы тоже уладили», — пояснил Воробьев.

Глава Подмосковья выразил благодарность руководителю госпиталя Богдану Стеценко и всей его команде за бесценный труд и помощь российским бойцам даже в сложных ситуациях за пределами медучреждения — в зоне проведения специальной военной операции, куда медики отправлялись уже неоднократно.

Изначально военный госпиталь работал с 1949 года во Владимирской области, затем переехал в Подмосковье. На протяжении почти 30 лет ветераны и участники боевых действий получают профессиональную помощь в Московской области. В госпитале лечатся не только бойцы из Подмосковья, сюда приезжают люди со всей страны.