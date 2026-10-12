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В Егорьевске готовят 14,6 га для будущего леса с помощью «Харвестера»

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин проверил санитарные рубки и подготовку площадей для лесовосстановления в Егорьевском филиале «Мособллеса». Работы на участке площадью 14,6 га ведут с помощью лесозаготовительного комплекса «Харвестер», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Алексей Ларькин провел выездное совещание и проинспектировал Шатурский и Егорьевский филиалы ГАУ МО «Мособллес». Основное внимание уделили инфраструктуре лесничеств, качеству санитарных рубок и ходу лесовосстановления.

В Шатурском филиале коллективу представили нового директора — лесничего Дмитрия Репринцева — и обсудили текущие задачи. В числе важных вопросов — четкая организация работы конторы и готовность лесопожарных станций к тушению пожаров. От этих процессов зависит состояние лесов Подмосковья через 10–20 лет.

На лесопожарной станции второго типа «Дмитровский Погост» проверили установку быстровозводимой модульной конструкции. Новая станция должна улучшить условия работы лесных пожарных и повысить оперативность реагирования на возгорания.

В Егорьевском филиале осмотрели участки сплошных санитарных рубок в Юбилейном участковом лесничестве площадью 14,6 га. Комплекс «Харвестер» обеспечивает высокую производительность и существенно сокращает долю ручного труда. Удаление сухостоя и расчистка захламленных участков готовят территорию для будущего леса.

По итогам поездки обозначили приоритеты: сохранить темпы работ, завершить модернизацию инфраструктуры и контролировать качество на всех этапах — от санитарной очистки лесосек до защиты подрастающих деревьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.