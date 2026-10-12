Квартиры в Витебске подорожали на 20,5% за год

Средняя цена квадратного метра жилья в Витебске в сентябре достигла 1059 долларов — на 20,5% больше, чем годом ранее, сообщает «Царьград» .

За квартал средняя стоимость квадратного метра выросла на 3,1%. Данные предоставила БЕЛТА пресс-служба Государственного комитета по имуществу.

В ведомстве отметили, что продавцы запрашивают цены, близкие к стоимости реальных сделок. В июне средняя цена квадратного метра в договорах купли-продажи составила 1036 долларов, увеличившись на 6,4% за квартал и на 22,2% за год.

В сентябре продавцы предлагали однокомнатные квартиры за 34,5–47 тыс. долларов, двухкомнатные — за 39,8–57 тыс. долларов, трехкомнатные — за 62,9–69,2 тыс. долларов.

В июне покупатели заключили 191 сделку с квартирами, в июле — 216, в августе — 224 без учета дорегистрации. В сентябре число сделок сократилось до 177. По оценке ведомства, рынок сохраняет устойчивость: цены растут, а основной спрос приходится на качественные одно- и двухкомнатные квартиры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.