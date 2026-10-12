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Грузчик повредил декоративные фонари у театра кукол в Новокузнецке

В Новокузнецке 23-летний сотрудник сетевого гипермаркета пинал фонари возле театра кукол и повредил их. Росгвардейцы задержали молодого человека, сообщает Сiбдепо .

Действия нарушителя попали на видео, которое распространилось в социальных сетях. Один из местных жителей также сообщил о случившемся правоохранителям. К театру направили ближайшие патрули.

Сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека и доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что он работает грузчиком в одном из гипермаркетов города.

«Объяснить причины своего поведения новокузнечанин не смог», — отметили в полиции.

За повреждение фонарей молодого человека привлекли к административной ответственности по статье 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правоохранители уточнили, что представители театра вправе обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба в гражданско-правовом порядке.

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