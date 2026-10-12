Адам Кадыров курирует логистику и доставку помощи палестинцам

Он отметил, что региональный общественный фонд (РОФ) им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает гумпомощь жителям Палестины. Одной из самых острых проблем для людей, вынужденных покинуть дома, остается доступ к питьевой воде.

По его словам, РОФ оперативно отреагировал на проблему в лагере Рашид аль-Хади, где живут 65 семей — примерно 400 человек. Там людей обеспечили резервуарами для воды и пластиковыми трубами.

«От всей души благодарю любимую маму, президента РОФ Аймани Несиевну за ее неизменное милосердие и заботу о людях, оказавшихся в беде. Благодаря этой работе помощь приходит туда, где она особенно необходима», — сказал глава республики.

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