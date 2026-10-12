Публичная благодарность врачам укрепляет репутацию и создает ожидания

Похвала на публике повышает доверие к человеку и побуждает его соответствовать сказанному. Такую форму влияния описал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, сообщает RuNews24.ru .

Якубович выделил 4 функции публичной благодарности: репутационную, идентичность, экономику внимания и нормативную. По его словам, отзывы о врачах, мастерах, учителях и волонтерах укрепляют их репутацию.

Эксперт привел пример платформы «ПроДокторов» — более 14 млн записей на прием и рейтинг 5.0. Сервис «НаПоправку» помогает выбирать врачей и клиники по всей России. Для врача хорошие отзывы означают поток пациентов и доход, пояснил Якубович.

Публичная благодарность также показывает аудитории ценности ее автора и становится частью самопрезентации. В отличие от личного сообщения, пост могут увидеть сотни или тысячи людей — это расширяет эффект признательности.

Кроме того, похвала создает ожидания: получивший хорошие отзывы врач должен им соответствовать. Эксперт назвал это мягким социальным контролем без принуждения.

«Публичное спасибо — это не замена личному. Это другой жанр. Личное — для души. Публичное — для репутации, сообщества и нормы. И в этом нет ничего плохого, если за ним стоит реальная благодарность, а не желание просто отметиться», — отметил Якубович.

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