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Спасатели сняли собаку с дерева в Новокузнецке

В Заводском районе Новокузнецка 11 октября спасатели помогли собаке, которая оказалась на дереве. Они сняли животное с помощью лестницы, сообщает Сiбдепо .

Управление по защите населения и территории Новокузнецка проинформировало, что специалисты поисково-спасательной группы вернули собаку заявителю. Как животное забралось на дерево, неизвестно.

Днем ранее спасатели помогли другой собаке в Новоильинском районе. Она провалилась в колодец ливневой канализации.

«Животное извлекли с помощью альпинистского снаряжения и передали хозяину», — уточнили в управлении.

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