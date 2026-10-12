Семь детей и подростков попали в больницу Кемерова с отравлениями

За неделю отделение острых отравлений кемеровской больницы им. М. А. Подгорбунского приняло 21 пациента, в том числе семерых детей и подростков, сообщает Сiбдепо .

В больнице отметили, что чаще всего причиной серьезной интоксикации становился этанол. На втором месте — отравления медикаментами и наркотиками.

По словам специалистов, большинство пациентов выписались с выздоровлением. Остальные продолжают лечение в стационаре.

Врачи призывают жителей Кузбасса не злоупотреблять алкоголем, не сочетать его с лекарствами и не принимать препараты без назначения. При отравлении нужно срочно вызвать скорую помощь, а не заниматься самолечением.

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