Илья Середюк поручил усилить контроль за перевозчиками Кузбасса перед зимой
Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил региональному министерству транспорта и главам территорий следить за перевозчиками перед холодами, сообщает Сiбдепо.
Готовность автобусов, трамваев и троллейбусов к зиме обсудили на аппаратном совещании. Середюк поставил задачу соблюдать расписание и поддерживать тепло в салонах.
«Погода не должна сказываться на качестве перевозок. Это вопрос не только комфорта, но и здоровья наших жителей», — подчеркнул губернатор.
Транспортники отчитались о подготовке: починили сломанные печки, заменили старые уплотнители на окнах и дверях. Также были заранее запасены шины, аккумуляторы и горюче-смазочные материалы.
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