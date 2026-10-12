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Илья Середюк поручил усилить контроль за перевозчиками Кузбасса перед зимой

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил региональному министерству транспорта и главам территорий следить за перевозчиками перед холодами, сообщает Сiбдепо .

Готовность автобусов, трамваев и троллейбусов к зиме обсудили на аппаратном совещании. Середюк поставил задачу соблюдать расписание и поддерживать тепло в салонах.

«Погода не должна сказываться на качестве перевозок. Это вопрос не только комфорта, но и здоровья наших жителей», — подчеркнул губернатор.

Транспортники отчитались о подготовке: починили сломанные печки, заменили старые уплотнители на окнах и дверях. Также были заранее запасены шины, аккумуляторы и горюче-смазочные материалы.

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