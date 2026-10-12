Продукция мясокомбината «Клинский» завоевала высшие награды «Московского качества»

Сосиски и вареная колбаса подмосковного мясокомбината «Клинский» получили дипломы и сертификаты за первое место конкурса «Московское качество» в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукция мясокомбината «Клинский», входящего в агропромышленную группу «ПРОДО», удостоена высших наград конкурса «Московское качество». Церемония награждения прошла в Московской торгово-промышленной палате.

В номинации «Мясная продукция» сосиски предприятия заняли первое место, набрав свыше 76 тыс. голосов москвичей. Вареная колбаса также получила первое место — за нее проголосовали более 40 тыс. потребителей. Оба наименования отмечены дипломами и сертификатами. Бренд лидирует в Москве по объемам продаж сосисок с долей рынка 25%.

Конкурс ежегодно проходит при поддержке правительства Москвы и Московской городской думы. Его цель — продвижение отечественных товаров и развитие потребительского рынка столичного региона. В 2026 году участники представили продукцию в восьми категориях, включая мясную, молочную, хлебобулочную и рыбную. За победу боролась 131 компания с 675 брендами. Народное голосование проходило на платформе «Активный гражданин».

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что признание региональной продукции жителями московской агломерации свидетельствует о строгом соблюдении стандартов качества и безопасности. Пищевые предприятия региона сочетают классические рецептуры, передовые технологии и требования ГОСТ, обеспечивая стабильные поставки широкого ассортимента мясных изделий на крупнейший потребительский рынок страны.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.