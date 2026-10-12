«У меня нет угрызений совести»: киллер Саша Солдат поделился взглядами на жизнь

Киллер Саша Солдат поделился своими взглядами на жизнь в интервью Mash . Он считает, что в тюрьме лучше, чем на свободе.

Убийца из 1990-х годов сказал, что считает смерти своих жертв закономерными. По его словам, если человек шел в криминал, то должен был понимать, чем это обычно заканчивается. В пример Солдат привел циркового льва: хищник ведет себя естественно, а дрессировщики знают, на что идут.

«У меня нет никаких угрызений совести. Зачем мне это? Я что, 20-летняя посыкуха?» — отметил киллер.

В тюрьме Саша Солдат провел 24 года. Особой разницы между свободой и заключением он не видит. Считает, что каждый человек с рождения живет в ограничениях, просто условия разные.

«Вернись обратно в свое стойло, овечка», — так киллер описал правила мира.

По его словам, если спуститься в метро, можно заметить, что у всех там лица, как у сидельцев.

Солдат добавил, что у него «особенные мозги». Остальных убийца назвал «одноклеточными обезьянами», которым нужны только «кровь, говно и волосы».

Психолог, который послушал интервью с киллером, объяснил, что Солдат словно снимает с себя моральную ответственность за совершенные убийства и представляет их естественным результатом чужих решений. При этом он подчеркнул, что по одному интервью нельзя ставить диагноз, но тут речь, скорее всего, идет о системе самооправдания, в которой свое «я» важнее переживаний других.

Ранее самый хладнокровный киллер в истории России Саша Солдат (Александр Пустовалов) вернулся в Подмосковье. Его заметили на улице.

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