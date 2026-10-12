От нейтрино из глубин Вселенной до аннексии Газы: кто получил Нобелевские премии в 2026 году и в чем значение открытий

В течение недели с 5 по 12 октября были последовательно объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики. В научных номинациях отмечены открытия, которые позволяют по-новому исследовать мозг, изучать далекие уголки Вселенной и управлять химическими реакциями. Литературная премия досталась автору, стирающему границы между поэзией, прозой и научным исследованием, а премия мира — юристу, посвятившей карьеру защите прав человека и развитию международного правосудия. Ниже — подробнее о победителях в каждой номинации.

1. Физиология и медицина: свет как инструмент управления мозгом

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Лауреаты: Карл Дейссерот (Karl Deisseroth, США), Петер Хегеманн (Peter Hegemann, Германия) и Георг Нагель (Georg Nagel, Германия).

За что присуждена премия: за открытия, связанные с оптогенетикой — методом управления активностью нервных клеток с помощью света.

Оптогенетика объединила несколько научных направлений: генетику, оптику, молекулярную биологию и нейронауку. Ее принцип основан на использовании светочувствительных белков, обнаруженных у микроорганизмов. Некоторые из этих белков, в частности каналродопсины, реагируют на свет и пропускают через клеточную мембрану заряженные частицы, изменяя электрическое состояние клетки.

Петер Хегеманн и Георг Нагель сыграли ключевую роль в изучении светочувствительных белков одноклеточных водорослей. Карл Дейссерот и его коллеги затем разработали способы применения подобных белков для управления нейронами млекопитающих. Исследователи научились вводить ген, отвечающий за производство светочувствительного белка, в определенные нервные клетки, а затем активировать или подавлять их деятельность световыми импульсами.

Подробно история открытия изложена в материалах Стэнфордского университета и журнале Nature.

Почему это важно

До появления оптогенетики ученые могли стимулировать нервную ткань электрическим током или воздействовать на нее лекарствами. Но оба подхода имеют ограничения: электрическая стимуляция способна затрагивать соседние клетки, а препараты нередко действуют сразу на множество мишеней. Оптогенетика позволила гораздо точнее выбирать, какие именно нейроны и в какой момент должны активироваться или прекращать работу.

Это принципиально изменило возможности нейробиологии. Исследователь может не только наблюдать, что определенная область мозга активна во время поведения или эмоциональной реакции, но и экспериментально проверить, действительно ли конкретная группа нейронов участвует в возникновении этого состояния.

2. Физика: нейтрино из глубин Вселенной

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Лауреат: Фрэнсис Хальцен (Francis Halzen, США).

За что присуждена премия: за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.

Нейтрино — элементарные частицы, которые почти не взаимодействуют с обычным веществом. Они могут проходить сквозь Землю и человеческое тело практически беспрепятственно. Именно поэтому их чрезвычайно трудно обнаружить. Вместе с тем нейтрино несут информацию о процессах, происходящих в самых энергичных и далеких областях космоса.

Хальцен предложил использовать для их регистрации прозрачный антарктический лед. Идея была сформулирована еще в 1988 году, а создание IceCube потребовало многолетней работы большой международной команды ученых и инженеров. Обсерватория, завершенная в 2011 году, занимает около одного кубического километра льда. На глубине до 2,5 километра размещены чувствительные световые датчики.

Когда нейтрино сталкивается с атомным ядром внутри детектора, возникают вторичные заряженные частицы, испускающие свет. По этим слабым вспышкам исследователи могут реконструировать направление и характеристики прилетевшего нейтрино, а затем попытаться установить его космический источник.

Официальное обоснование награды опубликовано Королевской академией наук Швеции. О работе IceCube также рассказывает Associated Press.

Почему это важно

Традиционная астрономия в основном изучает Вселенную по электромагнитному излучению — видимому свету, радиоволнам, рентгеновскому и гамма-излучению. Нейтринная астрономия открывает дополнительный способ исследовать космические явления.

В отличие от многих других частиц, нейтрино могут преодолевать огромные расстояния, практически не отклоняясь от первоначального направления и не теряя энергию при взаимодействии с веществом. Они способны рассказать о процессах в областях, которые трудно исследовать другими методами, — например, о работе космических ускорителей частиц и некоторых экстремальных астрофизических объектах.

3. Химия: почему у молекул есть «левая» и «правая» версии

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Лауреаты: Анри Б. Каган (Henri B. Kagan, Франция) и Кэнсо Соай (Kenso Soai, Япония).

За что присуждена премия: за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.

Некоторые молекулы существуют в двух формах, которые являются зеркальными отражениями друг друга, но не могут быть совмещены в пространстве. Такое свойство называется хиральностью. Его легко представить на примере человеческих рук: левая и правая похожи, однако зеркальное отражение одной руки нельзя совместить с другой без изменения ее ориентации.

Для химии и биологии это не просто геометрическая особенность. Живые организмы крайне избирательны к пространственной структуре молекул. Например, белки человека построены преимущественно из одной зеркальной формы аминокислот. В лекарственных препаратах пространственная конфигурация вещества также может влиять на его взаимодействие с биологическими мишенями, эффективность и побочные эффекты.

Проблема заключалась в том, что при многих химических реакциях, создающих хиральные молекулы, получалась смесь обеих зеркальных форм. Ученым требовалось понять, как направлять реакцию так, чтобы одна форма возникала преимущественно, а в идеале — почти исключительно.

В 1980-х годах Каган показал, как с помощью нелинейных эффектов можно усиливать небольшой исходный перевес одной зеркальной формы над другой. В 1990-х Соай развил эту идею, исследуя автокатализ: ситуацию, когда продукт реакции сам ускоряет образование новых порций того же продукта. В 2003 году он продемонстрировал реакцию, способную приводить к образованию практически одной из двух возможных зеркальных форм.

Формулировка награды и подробности экспериментов приведены в официальном сообщении Королевской академии наук Швеции. Практическое значение работ также объясняет Королевское химическое общество Великобритании.

Почему это важно

Работы лауреатов имеют два взаимосвязанных значения.

Первое — практическое. Они помогают химикам точнее управлять тем, какую пространственную форму молекулы производит реакция. Это необходимо при разработке лекарств, а также имеет значение для производства ароматических веществ и новых материалов. Молекулы с одинаковым составом, но разной пространственной конфигурацией могут по-разному взаимодействовать с организмом, поэтому контроль хиральности имеет большое значение для фармацевтической химии.

Второе — фундаментальное. Почему земная жизнь использует преимущественно одну форму многих хиральных молекул, а не равную смесь зеркальных вариантов? Этот вопрос связан с проблемой происхождения жизни. Работы Кагана и Соая не дают окончательного ответа на все аспекты этого вопроса, но демонстрируют химические механизмы, с помощью которых исходная асимметрия может возникнуть и усилиться.

4. Литература: Энн Карсон и новые формы письма

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Лауреат: Энн Карсон (Anne Carson, Канада).

За что присуждена премия: за смелое и изобретательное творчество, которое вступает в игровой диалог с классической традицией и создает новые формы современной литературы.

Карсон — поэт, эссеист, переводчик и специалист по античной литературе. Ее произведения трудно отнести к одному жанру: в них поэзия соседствует с прозой, литературной критикой, переводом, визуальными элементами и переработкой древних мифов. Она обращается к греческим и римским авторам не как к музейным экспонатам, а как к собеседникам, через которых можно исследовать современные чувства и опыт.

Среди наиболее известных произведений Карсон — Eros the Bittersweet, исследование любви и желания в античной литературе; Autobiography of Red, стихотворный роман, переосмысляющий древнегреческий миф о Герионе; If Not, Winter, перевод фрагментов стихотворений Сапфо; и Nox, экспериментальная книга о смерти брата автора, объединяющая тексты, изображения, письма и воспоминания.

О присуждении награды сообщила Шведская академия, а подробный обзор творчества Карсон опубликовали Associated Press и The Guardian.

Почему это важно

Значение Карсон состоит не только в выборе необычных тем, но и в том, как она работает с литературной формой. Она размывает привычное разделение между поэзией и прозой, художественным произведением и исследованием, переводом и самостоятельным авторским творчеством.

Доцент Бристольского университета Лора Янсен, специалист по античной культуре и сравнительному литературоведению, отметила, что Карсон умеет писать «прозу как поэзию, а поэзию как прозу». Тем самым она расширяет представления о том, какие формы могут принимать литература и литературное высказывание.

5. Премия мира: Нави Пиллей и защита международного права

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Лауреат: Наванетхем «Нави» Пиллей (Navanethem «Navi» Pillay, Южно-Африканская Республика).

За что присуждена премия: за усилия по продвижению мира и международного права.

Пиллей — юрист и судья, чья карьера охватывает борьбу с апартеидом в Южной Африке, международные уголовные трибуналы и систему ООН. Она защищала активистов во времена апартеида, была президентом Международного уголовного трибунала по Руанде, судьей Международного уголовного суда и Верховным комиссаром ООН по правам человека в 2008–2014 годах.

В международном правосудии Пиллей сыграла заметную роль в развитии подходов к расследованию тяжких международных преступлений. Работа трибунала по Руанде, в руководстве которого она участвовала, имела большое значение для признания сексуального насилия инструментом геноцида и преступлением, за которое может наступать международная уголовная ответственность.

Профиль лауреата и официальное обоснование решения опубликованы на сайте Нобелевской премии мира и сайте ООН.

Почему это важно

В отличие от наград, связанных непосредственно с заключением мирного соглашения или посредничеством в конкретном конфликте, премия Пиллей подчеркивает более широкое понимание мира. Международный правопорядок предполагает, что ответственность за военные преступления, преступления против человечности и геноцид не должна полностью зависеть от политической силы государства или статуса конкретного человека.

В этом смысле международный суд и независимое расследование могут служить инструментами предотвращения будущего насилия: они формируют нормы ответственности, документируют преступления и создают основу для правосудия даже в тех случаях, когда политическое урегулирование остается недостижимым.

Политический контекст и споры вокруг награды

Решение вызвало международную полемику. Пиллей возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории. В опубликованном в 2025 году докладе комиссия пришла к выводу, что действия Израиля в Газе представляют собой геноцид. Израиль отверг эти обвинения и подверг критике как доклад, так и присуждение Пиллей Нобелевской премии.

6. Экономические науки: как сделать экономику устойчивее к кризисам

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Лауреаты: Роберт Э. Холл (Robert E. Hall, США) и Майкл Вудфорд (Michael Woodford, США).

За что присуждена премия: за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.

Премия по экономическим наукам — официально премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля — присуждена за работы, которые помогли переосмыслить способы борьбы с экономическими спадами, инфляцией и резкими колебаниями деловой активности.

Экономические кризисы ставят перед государствами сложную задачу. Во время рецессии снижение процентных ставок и стимулирование бюджетных расходов могут поддержать спрос и занятость. Но если меры выбраны неправильно или приняты несвоевременно, они способны усугубить инфляцию либо оказаться недостаточными для восстановления роста.

Опыт нефтяных кризисов 1970-х годов показал ограничения ряда традиционных макроэкономических моделей. Высокая инфляция сочеталась с безработицей и слабым ростом, а простых рецептов стабилизации оказалось недостаточно.

Холл и Вудфорд внесли существенный вклад в развитие моделей, которые объясняют общие экономические процессы через решения отдельных участников — домохозяйств и компаний. Люди принимают решения о потреблении, сбережениях и инвестициях, а фирмы — о ценах и производстве, исходя не только из текущих обстоятельств, но и из ожиданий относительно будущего.

Официальное объяснение награды опубликовано Королевской академией наук Швеции. Дополнительный разбор практического значения этих исследований подготовило агентство Reuters.

Почему это важно

Ключевой вывод состоит в том, что макроэкономическая стабилизация зависит не только от самих решений правительства или центрального банка, но и от того, как на них реагируют люди и компании. Работы Вудфорда особенно важны для современной теории денежно-кредитной политики и роли ожиданий при формировании цен и процентных ставок. Исследования Холла внесли значительный вклад в понимание потребления, сбережений и решений домохозяйств. В совокупности эти направления помогли сформировать теоретическую основу моделей, применяемых центральными банками и правительствами.