В Щелково модернизируют объекты водоснабжения по инвестпрограмме водоканала

Щелковский водоканал в 2026 году обновляет инфраструктуру для повышения качества и надежности подачи воды жителям и социально значимым объектам, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Щелковский водоканал продолжает инвестиционную программу модернизации инфраструктуры водоснабжения. В поселке Радиоцентр–5 на водозаборном узле устанавливают четыре новых высокоэффективных насоса. После завершения работ мощность объекта достигнет 108 м³ в сутки — этого достаточно для потребностей территории. Модернизация позволит стабилизировать подачу воды и снизить энергопотребление.

Для Монинской больницы запускают станцию обезжелезивания, чтобы повысить качество воды. На станции второго подъема устанавливают новые насосы для надежного водоснабжения порядка 20 тыс. пациентов. Управление технологическими процессами полностью автоматизируют, что позволит оперативно контролировать параметры системы.

В 2026 году предприятие реконструирует семь водозаборных узлов, пять водонасосных станций и канализационную насосную станцию в Оболдино. Также запланированы замена насосного оборудования на водозаборных узлах в Литвиново и Серково и модернизация канализационной насосной станции «Юбилейная» в Медвежьих Озерах.

Еще одно направление программы — развитие сельской инфраструктуры. Благодаря системам диспетчеризации и автоматизации четыре водозаборных узла и две канализационные насосные станции уже перевели в автономный режим. Это повышает устойчивость системы и сокращает необходимость постоянного присутствия персонала на объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.