Воробьев рассказал о строительстве станции метро «Липовая Роща» в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о продолжении работ по строительству станции метро «Липовая Роща» в Красногорске. Рабочие завершили ключевой этап — прокладку тоннелей между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща», сообщил он в мессенджере MAX .

По словам губернатора, протяженность двух тоннелей составляет 2,3 и 2,4 километра. Они проложены под Новорижским шоссе и Москвой-рекой, что потребовало высокой квалификации от инженеров и строителей. Теперь специалисты смогут приступить к внутренним работам на станции.

Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2027 год. «Липовая Роща» станет третьей станцией метро на территории Подмосковья в составе Московского метрополитена.

«Благодарю всех, кто помогает нам развивать транспортное сообщение между Подмосковьем и Москвой. Нам важно, чтобы метро появилось в разных городах области. Спасибо мэру Москвы и строителям за помощь в этом направлении», — отметил Андрей Воробьев.

Фото - © Прокладка тоннеля метро от "Липовой рощи" до "Строгино"/Медиасток.рф

Глава Подмосковья также уточнил, что открытия станции ждут более 150 тысяч жителей Красногорска и микрорайонов, прилегающих к МКАД. Например, сейчас жителям ЖК «Спутник» приходится тратить 20–25 минут на общественном транспорте, чтобы добраться до ближайшей станции «Строгино». «Липовая Роща» же будет находиться в шаговой доступности.

В планах также создание комфортного транспортно-пересадочного узла рядом со станцией. Будут проработаны новые маршруты автобусов для удобного подъезда, обустроены подъездные дороги и надземный пешеходный переход через МКАД. Кроме того, появится перехватывающая парковка на 300 мест, остановки и площадки для автобусов.

Андрей Воробьев уточнил, что площадь транспортно-пересадочного узла составит 55 тысяч кв. м. Он сможет принимать до 6,5 тысяч пассажиров в сутки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.