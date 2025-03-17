Воробьев поручил провести работу с «Мострансавто», чтобы снизить число жалоб

Во время ходе совещания с руководителями министерств региона и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал снизить количество жалоб от пассажиров «Мострансавто» и провести с перевозчиком соответствующую работу.

«Был большой запрос на участие в открытой трибуне в части всего, что касается каждого маршрута в каждом городе и муниципального и регионального и межрегионального. Нужно сделать анализ того, что мы имеем в «Мострансавто», а также о мероприятиях, которые намечены на ближайшую перспективу, они направлены на снижение жалоб», — сказал руководящему составу правительства Воробьев.

По словам губернатора, это является следствием работы властей региона.

Ранее Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Московской области нужно уделить отдельное внимание.