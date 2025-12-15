Воробьев: новая трасса на востоке Подмосковья кардинально изменит транспортную ситуацию

«Эти 19 километров от МКАД до Щелково кардинально изменят ситуацию на восточном направлении. Мы продолжаем эту работу, я очень надеюсь, что и эта трасса, и от этой трассы хорда в районе Мытищ, также позволят нам очень серьезно продвинуться в части качества жизни и человека, и экономики. Потому что каждая новая дорога — это новые предприятия, новые возможности», — сказал Воробьев в эфире «Радио РБК».

Ранее в октября в Подмосковье запустили движение машин по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги — от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 «Урал».

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги — самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Он предусматривает возведение 11 современных развязок, 27 путепроводов, 10 мостов и т. д. — всего 64 сооружения. Общая протяженность дороги, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) — около 45 км.

