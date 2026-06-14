Загадочная смерть: тело девушки-диджея из Подмосковья нашли в ванной в Индии

В индийском Касоле в ванной гостевого дома обнаружили тело девушки-диджея из подмосковного Хотькова, сообщает SHOT .

Россиянка приехала в Индию на музыкальный фестиваль Back in the Mountains. Она остановилась у подруги в гостевом доме. Недавно знакомая диджея зашла в ванную и увидела лежащую без сознания подругу. Она оказала пострадавшей помощь, вызвала скорую помощь, но девушка скончалась до приезда врачей.

Тело доставили в больницу, где будет проведена экспертиза и установлена точная причина смерти.

Одна из основных версий гибели россиянки — передозировка наркотиками. Кроме того, возможно смешение запрещенных веществ со спиртным, злоупотребление алкоголем. Полицейские начали расследование. Посольство РФ в Индии также выясняет обстоятельства смерти.

Концерт, на котором должна была выступить россиянка, отменили.

До поездки в Касоль девушка несколько месяцев жила на Бали, потом на Гоа. Она выступала с диджей-сетами, курила кальяны. Как рассказали знакомые умершей, последнюю ночь россиянка провела с немецким художником, приехавшим на фестиваль. В ближайшее время мужчину могут допросить.

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