Андрей Воробьев: запущено движение по новому участку ЮЛА

Во вторник в Подмосковье запустили движение машин по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги — от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на М-5 «Урал», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«3 км обеспечат прямой выезд на федеральную трассу М-5, впервые связав Видное и Лыткарино с восточным направлением без выезда на МКАД. Вместе с участком от Володарки до Лыткаринского шоссе, открытым еще в июле, путь до Москвы сокращается вдвое — с часа до получаса», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что уменьшение времени в пути особенно ощутимо утром и вечером, когда каждая минута на счету.

«Поэтому, не дожидаясь полного завершения всех работ, уже сегодня открываем дорогу для автомобилистов», — добавил губернатор.

По его словам, строители еще будут работать на объекте. Специалисты завершат благоустройство: пешеходный переход, ливневку и освещение. Все это сделают без перекрытий движения и помех для движения.

Глава региона отметил, что трасса построена на 60%. На ней запущено движение транспорта на 18 км, почти все мосты и развязки находятся на финишной прямой.

Он уточнил, что до конца текущего года планируется открыть участок длиной 12 км. Он идет от обхода поселка Октябрьский до М-12 «Восток», в 2026 году — дорогу от ЖК «Видный город» до Каширки.

Воробьев добавил, что после этого можно будет проехать от трассы М-2 «Крым» до Домодедова без светофоров. В мае откроют последний отрезок от А-105 до Володарки — путь из Лыткарина в Видное уменьшится с часа до 20 минут. Полностью ЮЛА завершат до конца лета 2026 года.

Он поблагодарил строителей и отметил, что задача властей вместе со специалистами сделать так, чтобы через 2 месяца, в декабре, с М- 5 «Урал» можно было уехать на М-12. На сегодняшний день эти 12 км находятся в хорошей степени готовности.

«Хордовое сообщение в Подмосковье набирает заметные обороты. Жители не теряют большое количество времени при возвращении домой, используя современные комфортные и, что важно, безопасные магистрали», — сказал губернатор.

Масштабный проект

Южно-Лыткаринская автодорога — самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Московской области. Трасса строится с участием федерального и регионального бюджетов. Общая длина дороги, проходящей через округа Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха — примерно 45 км.

Трасса позволит улучшить транспортную доступность для свыше 3,5 млн жителей столицы и Подмосковья. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Мы находимся на пересечении Лыткаринского шоссе и обхода п. Октябрьский. Сегодня запускаем участок автомобильной дороги длиной 3 км, который обеспечит сквозное движение с Володарского шоссе с возможностью выезда в область и съезда в Москву», — поделился заместитель гендиректора ООО «Лыткаринская платная дорога» — концессионер строительства ЮЛА Алексей Сотников.

По его словам, строительство многих участков трассы завязано на переустройство крупных магистральных сетей газопроводов и нефтепроводов. По этим объектам работы ведутся в очень плотном режиме.

Он добавил, что полностью запустить движение от Варшавского шоссе до трассы М-12 планируется во втором квартале 2026 года.

