Воробьев: ямы на дорогах будут выявлять с помощью ИИ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел традиционную встречу с руководителями округов и региональным кабинетом министров. В ходе совещания участники рассмотрели несколько важных вопросов благоустройства, в том числе уделили внимание состоянию дорожного покрытия, обсудив программу устранения ям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На повестке дня также стояли вопросы модернизации автобусных павильонов и работы систем уличного освещения.

«Тема ямочного ремонта актуальна, учитывая, что за окном плюсовая температура. Видим большой объем работ и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации. Все проблемы мы должны устранить. Еще одна важная тема — это освещение на региональных, муниципальных дорогах. В каждой территории должен быть четкий алгоритм устранения аварий и дежурные бригады наготове», — сказал Воробьев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин отметил негативное влияние необычно теплой зимы на состояние дорожного покрытия. По его словам, частые температурные колебания в январе, превысившие 20 переходов через нулевую отметку, способствовали интенсивному появлению дорожных ям.

Для оперативного устранения повреждений разработана четкая система реагирования. Специалисты ежедневно проводят мониторинг дорожного полотна. При обнаружении дефектов действует многоуровневый график ремонтных работ: наиболее опасные ямы устраняются в течение суток, на магистральных городских дорогах и выездных трассах ремонт выполняется за 3 дня. Городские улицы приводятся в порядок в пятидневный срок, а на восстановление межпоселковых и сельских дорог отводится неделя. Самый длительный период ремонта — до 10 суток — установлен для грунтовых и щебеночных дорог.

Подготовка к ремонту

На территории Подмосковья раскинулась обширная дорожная сеть протяженностью 45 тысяч километров. В связи с потеплением появилась возможность запустить производство на асфальтобетонных предприятиях. Первым начал работу завод «Мосавтодора», расположенный в Чехове, а до конца месяца планируется запуск еще трех АБЗ. Благодаря этому дорожные службы смогут существенно ускорить ремонтные работы при условии сохранения текущих температур.

Неделю назад дорожникам была дана установка на тщательный мониторинг и фиксацию повреждений дорожного полотна в системе СКПДИ. За это время удалось утроить объемы ремонтных мероприятий, что уже привело к заметному сокращению обращений граждан по поводу качества дорог.

Внедрение ИИ

Для автоматизации контроля за состоянием дорожного полотна внедряется инновационная система на базе искусственного интеллекта (ИИ). Планируется установка специальных камер на дорожную технику и общественный транспорт. Эта система позволит эффективно выявлять различные дефекты: от повреждений дорожного покрытия до проблем с освещением, дорожными знаками и разметкой.

Особое внимание уделено состоянию остановочных павильонов, которых насчитывается 13 тысяч. По результатам проверки выявлено, что около одного процента конструкций нуждается в ремонте. До 10 февраля будет произведена замена поврежденных элементов: стекол, стенок и скамеек.

В текущем году масштабная программа ремонта затронет свыше 1,4 тысячи дорожных объектов Подмосковья. Как сообщил руководитель областного Минтранса, работы охватят примерно 1,5 тысячи километров, включая 840 км региональных (около 300 объектов) и 650 км муниципальных трасс (более 1,1 тысячи участков).

Параллельно ведется модернизация системы освещения вдоль областных магистралей. Специалисты уже завершили ремонт на 125 линиях, а к 7 февраля планируется восстановить освещение еще на 74 участках. Для ускорения процесса компания «Россети Московский регион» расширила штат ремонтных бригад, что позволит оперативнее устранять возникающие неполадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье начали активно готовиться к ямочному ремонту дорог в регионе.