Губернатор: в Подмосковье уже начали подготовку к ямочному ремонту дорог

По словам губернатора, власти региона видят большой объем работы и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации.

«Почему в январе? Обычно мы делаем это весной. Тоже всем понятно. Учитывая то, что сегодня если не +5, то +3», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также ведутся работы по парковочным местам - по их формированию и контролю. В реализации этой задачи заметно помогает ГУ МВД.

«Большая просьба также обратить внимание на то, что здесь, как и во всем остальном, наша работа должна быть заметна и результативна», - отметил глава региона.