Приставы Подмосковья провели субботник в Феодоровском монастыре

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Сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области в минувшие выходные помогли Феодоровскому женскому монастырю в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области в минувшие выходные провели субботник в Феодоровском женском монастыре в Переславле-Залесском Ярославской области. Они приехали в обитель вместе с семьями, чтобы помочь сестрам и принять участие в восстановлении памятника культуры.

Добровольцы убирали урожай картофеля и свеклы, благоустраивали территорию, приводили в порядок садовые дорожки и плитку. В храме сотрудники помыли окна, а также помогли на монастырской кухне.

Настоятельница пригласила участников субботника на обед и поблагодарила их за помощь. Поездки в обитель стали для сотрудников управления доброй традицией.

С 2010 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла великомученик Феодор Стратилат почитается как небесный покровитель Федеральной службы судебных приставов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.