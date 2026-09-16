В Балашихе до 30 сентября набирают на курсы операторов котельной

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ объявил бесплатный очный набор на программу подготовки операторов котельной в Балашихе. Обучение доступно начинающим и действующим специалистам до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области открыл набор на бесплатное очное обучение по программе «Оператор котельной». Занятия пройдут в Балашихе по адресу: улица Советская, дом 23.

Программа подойдет тем, кто хочет получить профессию без опыта работы, а также действующим специалистам, планирующим повысить квалификацию и разряд. Оператор котельной обеспечивает бесперебойную работу оборудования, контролирует параметры теплоносителя, управляет котлами, следит за приборами и устраняет неисправности.

Выпускники смогут трудоустроиться в управляющие организации, ТСЖ, ресурсоснабжающие компании, теплосети, промышленные предприятия, а также больницы, школы и детские сады. По окончании курса слушателям выдадут свидетельство о профессии и удостоверение о проверке знаний, а сведения внесут в Федеральный реестр ФИС ФРДО.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Набор продлится до 30 сентября. Записаться на обучение и узнать подробности можно по телефону: 8 (495) 529-74-77 или на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.