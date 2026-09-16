В Королеве обустроят 2 тротуара по просьбам жителей

Дорожники в октябре обустроят в Королеве два тротуара общей длиной 400 метров на улицах Московской и Первомайской по просьбам жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Королеве обустроят три новых тротуара общей протяженностью 860 метров. Один из них уже построили на улице Советской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Длина нового участка составила 460 метров. Рядом находятся образовательные и спортивные учреждения, поэтому по улице проходит большой поток пешеходов.

Еще два тротуара обустраивают по просьбам жителей, высказанным во время рабочего визита губернатора Московской области Андрея Воробьева. В октябре на улице Московской появится пешеходная дорожка длиной 170 метров — от улицы Комсомольской у дома 32А до дома 36 на улице Колхозной, рядом с остановкой.

На улице Первомайской построят тротуар длиной 230 метров к школе № 2. Его ширину увеличат с 0,7 до 1,5 метра, чтобы обеспечить комфортное передвижение маломобильных жителей и родителей с колясками. Работы на улице Московской выполнят специалисты Мосавтодора, на улице Первомайской — администрация округа.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.