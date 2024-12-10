Волшебный транспорт запустили в Кузбассе
Автобус № 24 в Прокопьевске украсили разноцветными огнями
Осталось чуть меньше месяца до самого волшебного праздника — Нового года. В Кузбассе начал курсировать украшенный к торжеству транспорт, сообщает Сiбдепо.
В Прокопьевске уже ощущается атмосфера праздника: автобус № 24 украсили яркими огнями.
Фотографии с новогодними декорациями уже появились в социальных сетях.
«Посмотрите как красиво, будто попала в сказку. Спасибо неравнодушным работникам за такое шикарное оформление салона», — отметила автор снимка.
Между тем россиянам рассказали, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь.