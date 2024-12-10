Волшебный транспорт запустили в Кузбассе

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Осталось чуть меньше месяца до самого волшебного праздника — Нового года. В Кузбассе начал курсировать украшенный к торжеству транспорт, сообщает Сiбдепо .

В Прокопьевске уже ощущается атмосфера праздника: автобус № 24 украсили яркими огнями.

Фотографии с новогодними декорациями уже появились в социальных сетях.

«Посмотрите как красиво, будто попала в сказку. Спасибо неравнодушным работникам за такое шикарное оформление салона», — отметила автор снимка.

Между тем россиянам рассказали, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь.