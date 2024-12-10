Эксперт рассказал, за что могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Адвокат Почуев: штрафы грозят за салюты, порчу имущества и шум в Новый год

Президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Право, Закон, Порядок» Сергей Почуев рассказал, какие штрафы грозят за нарушения закона в новогоднюю ночь, а также за что предусмотрена уголовная ответственность, сообщает Общественное Телевидение России .

Дома можно использовать только пиротехнику первого класса — хлопушки и бенгальские огни, но и с ними нужно быть осторожными. Запускать салюты и взрывать петарды можно только на улице. По закону запрещается использовать пиротехнику в любых зданиях и помещениях, пожароопасных и взрывоопасных объектах, в полосах отчуждения железной дороги и ЛЭП, а также на крышах домов, балконах, выступающих частях фасада, рассказал адвокат.

Также среди запрещенных мест для любителей пиротехники — объекты культурного наследия и памятники истории, кладбища, нацпарки и заповедники. Использовать пиротехнику нельзя при сильном ветре, а также лицам, не достигшим возраста, указанного на упаковке изделия.

По словам Почуева, согласно статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение правил пожбезопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Если запуск фейерверка привел к пожару или повреждению имущества, причинил вред здоровью человека легкой или средней тяжести, гражданам придется заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, предупредил адвокат.

Если использование пиротехники нанесет тяжкий вред здоровью или приведет к смерти, виновному грозит уже уголовная ответственность по статье 218 УК РФ и до пяти лет лишения свободы.

За уничтожение или повреждение имущества в крупном размере могут лишить свободы на срок до одного года по статье 168 УК РФ, добавил эксперт.

Штрафы также грозят тем, кто будет шумно веселиться дольше разрешенного времени, в зависимости от региона. Граждан могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч, а организации — до 50 тысяч рублей.