Volkswagen и Audi отзывают более 2 млн авто из-за дефекта руля

Автоконцерн Volkswagen AG отзывает свыше 2 млн автомобилей Volkswagen и Audi по всему миру из-за дефекта руля, сообщает «РИА Новости: экономика» .

«Причиной стал возможный дефект болтового соединения на рулевом механизме, который в худшем случае может привести к выходу из строя управления», — рассказали в ADAC.

Отзыв затронет модели VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, которые были выпущены с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года, кроссоверы Audi Q3, сошедших с конвейера с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.

Также в этом году Subaru отозвал 5,4 тыс. автомобилей из-за дефекта. В иномарках возможно разъединение разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора.

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