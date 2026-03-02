Subaru отзывает 5,4 тыс автомобилей из-за дефекта

Под отзыв попадают модели Legacy, Outback, XV с VIN-кодами согласно приложению.

«Причина отзыва транспортных средств: во время эксплуатации автомобиля возможно разъединение разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора разъема. В результате может загореться индикатор неисправности электрического стояночного тормоза, а электрический стояночный тормоз может не работать», — отметили в Росстандарте.

В рамках отзывной программы дилеры проведут диагностику разъема. В зависимости от состояния автомобиля специалисты либо заменят его часть и уплотнитель на усиленные версии, либо установят дополнительный фиксирующий элемент.

Компания «Субару Мотор» проинформирует всех владельцев проблемных авто по телефону или через почтовую рассылку с приглашением в сервисный центр для ремонта.

