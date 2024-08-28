Водителей начнут штрафовать за высадку инвалидов из общественного транспорта

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что в России с 1 сентября начнет действовать новый штраф, связанный с высадкой из общественного транспорта инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости .

Водителям будет запрещено высаживать из общественного транспорта детей-инвалидов и инвалидов I группы. Физические лица в случае нарушения закона будут оштрафованы на 5 тыс. рублей, а должностные — на 30 тыс. рублей.

Запрет на высадку людей с ограниченными возможностями здоровья из общественного транспорта будет действовать в случае, если такое лицо едет без сопровождающего. Он распространяется даже на тех пассажиров с инвалидностью, которые не оплатили проезд.

Ранее водителям мусоровозов Подмосковья напомнили о ПДД перед началом учебного года. Им рассказали о том, что нужно проявлять особенную бдительность при проезде мимо школ.