Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:09

Водителям мусоровозов Подмосковья напомнили о ПДД перед началом учебного года

Сезонный инструктаж по технике безопасности дорожного движения в преддверии 1 сентября провели для сотрудников региональных операторов по обращению с ТКО в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Беседа с водителями — обязательная процедура в связи с увеличением численности детей на дорогах после летних каникул.

Основной акцент во время инструктажа был сделан на поведение школьников в зоне плотной жилой застройки, где региональный оператор проводит свою ежедневную работу.

Экипажи проинструктировали о том, что важно быть особенно бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, учреждений образования. Также водителям напомнили об обязанности соблюдения скоростного режима вблизи жилой зоны, детских площадок, на проезжей части и тротуарах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.