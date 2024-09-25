Водителей могут начать штрафовать за курение «одноразок» и «электронок» за рулем

Минтранс предложил штрафовать водителей на 1,5 тыс. рублей за курение «одноразок» и электронных сигарет за рулем. В ведомстве считают, что руки автомобилиста должны быть полностью свободны, сообщает Mash .

Изменения могут коснуться пункта 2,7 ПДД, по которому водителям запрещается пользоваться смартфоном за рулем, если для гаджета нет специальной подставки. Дорожные камеры фиксируют нарушения, когда автомобилист едет с телефоном у уха.

В ведомстве предложили расширить перечень подобных устройств. В список могут войти «электронки» и «одноразки». Также обсуждается вопрос об обычных сигаретах. Запрет может коснуться всего, что занимает руки водителя. Его будут обсуждать до 10 октября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что штрафы за пропаганду чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей) в России могут составить до 5 млн рублей. Он добавил, что дружная и большая семья является основой сильного государства.