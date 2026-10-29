В Озерах 31 октября откроют кабинет вакцинации от гриппа без записи

Озерская поликлиника 31 октября с 8:00 до 13:00 проведет вакцинацию от гриппа без предварительной записи. Обратиться могут пациенты старше 18 лет независимо от места проживания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дежурный кабинет вакцинации будет работать 31 октября в Озерской поликлинике Коломенской больницы по адресу: Озеры, ул. Ленина, д. 73а. Прием пройдет с 8:00 до 13:00 без предварительной записи.

«Дежурный кабинет вакцинации открываем в субботу для жителей, у которых нет возможности отпроситься с работы в будний день и сделать прививку от гриппа. Обратиться в него могут пациенты старше 18 лет независимо от места проживания», — сказал заведующий Озерской поликлиникой Коломенской больницы Михаил Кирилов.

С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС, чтобы сведения о вакцинации внесли в электронную карту пациента.

В этот же день пациенты при желании смогут привиться от пневмококковой инфекции. Вакцинация помогает предотвратить тяжелые формы пневмонии и других бактериальных инфекций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.