В Госдуме хотят штрафовать россиян за пропаганду чайлдфри

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Спикер Госдумы Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 5 млн рублей

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что штрафы за пропаганду чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей) в России могут составить до 5 млн рублей.

«Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. рублей – для должностных лиц и до 5 млн рублей – для юрлиц», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель ГД подчеркнул, что законопроект предлагает запретить пропаганду отказа от деторождения в Сети, СМИ, фильмах и рекламе.

Володин добавил, что дружная и большая семья является основой сильного государства.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри необходимо запретить в России на законодательном уровне.

Кто такие чайлдфри, откуда они берутся и в чем причины «добровольной бездетности», захлестнувшей мир, читайте в материале РИАМО.