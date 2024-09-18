За традиционные ценности: в Совфеде предложили запретить чайлдфри в РФ

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Председатель Совфеда Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри необходимо запретить в России на уровне законодательства, сообщает газета «Известия» .

Политик в кулуарах Евразийского женского форума отметила, что феминизм больше неактуален. Он больше не соответствует текущим ожиданиям девушек. В странах Запада он и вовсе стал более агрессивным.

Матвиенко добавила, что выступает за сохранение традиционных ценностей. Они касаются родителей, культуры, традиций народа и детей.

«Движение чайлдфри (осознанный отказ от детей — ред.), на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — отметила Матвиенко.

Кто такие чайлдфри, откуда они берутся и в чем причины «добровольной бездетности», захлестнувшей мир, читайте в материале РИАМО.