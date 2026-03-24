Водитель из Петрозаводска получила штрафы по камерам из-за черной одежды

В Петрозаводске женщину-водителя оштрафовали несколько раз, потому что камеры не разглядели на ней ремень безопасности. Она ехала в одежде черного цвета, сообщает Daily Карелия .

По словам Светланы, она получила четыре штрафа из-за камеры на Комсомольском проспекте. Женщина находилась за рулем в одежде темного цвета, из-за которой ремень попросту «затерялся».

Женщина отметила, что два штрафа ей удалось оспорить, но два других остались в силе.

«Я была в черном пальто, но мои доказательства в пользу натянутого ремня не помогли, — рассказала она.

Это уже не первый случай, когда водителей штрафуют по камерам за непристегнутый ремень из-за одежды. Например, в Екатеринбурге автолюбитель получил 1,5 тыс. рублей штрафа, когда пассажирка рядом подняла руку и закрыла кофтой большую часть ремня. А водитель из Сочи рассказал, что ремень слился с серой футболкой, из-за чего камера не распознала его.

Подобные штрафы можно оспорить на Госуслугах в течение 10 дней. Для этого нужно перейти в раздел «Платежи» личного кабинета и выбирать нужный штраф.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах раз в сутки за езду без ОСАГО. Он будет выписываться не чаще одного раза в сутки независимо от способа фиксации нарушения.

