Госдума приняла закон о штрафах раз в сутки за езду без ОСАГО
Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори
Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому водителям, управляющим транспортным средством без полиса ОСАГО, будет выписываться штраф не чаще одного раза в сутки независимо от способа фиксации нарушения, сообщает РИА Новости.
До этого водителей могли неоднократно привлекать к административной ответственности. В случае первого нарушения предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если же нарушение повторное, сумма штрафа возрастает до 3–5 тыс. рублей.
Изначально предполагалось, что изменения будут касаться только нарушений, зафиксированных камерами. Однако в итоговую версию проекта данная формулировка не попала.
Закон вступит в силу в день официального опубликования.
Ранее стало известно, что в восьми регионах РФ размер выплат по ОСАГО в 2025 году оказался больше всех собранных премий. Подмосковье заняло второе место в России по страховым сборам ОСАГО.
