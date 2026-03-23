сегодня в 18:57

Госдума приняла закон о штрафах раз в сутки за езду без ОСАГО

Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому водителям, управляющим транспортным средством без полиса ОСАГО, будет выписываться штраф не чаще одного раза в сутки независимо от способа фиксации нарушения, сообщает РИА Новости .

До этого водителей могли неоднократно привлекать к административной ответственности. В случае первого нарушения предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если же нарушение повторное, сумма штрафа возрастает до 3–5 тыс. рублей.

Изначально предполагалось, что изменения будут касаться только нарушений, зафиксированных камерами. Однако в итоговую версию проекта данная формулировка не попала.

Закон вступит в силу в день официального опубликования.

Ранее стало известно, что в восьми регионах РФ размер выплат по ОСАГО в 2025 году оказался больше всех собранных премий. Подмосковье заняло второе место в России по страховым сборам ОСАГО.

