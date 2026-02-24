Подмосковье заняло второе место в России по страховым сборам ОСАГО

В восьми регионах РФ размер выплат по ОСАГО в 2025 году оказался больше всех собранных премий. На первом месте антирейтинга с большим отрывом оказалась Республика Ингушетия — там показатель был больше 500%, говорится в годовом отчете Национальной страховой информационной системы (НСИС), который оказался у « Ведомостей ».

На уровне регионов в ОСАГО все еще наблюдается тенденция донорства. В рамках нее некоторые субъекты получают компенсацию за счет иных, которые не усматривают в социальном виде страхования вероятность для дополнительного заработка.

Суммарно в 2025 году страховые компании выплатили в рамках ОСАГО 294,49 млрд рублей. При этом полисов было продано на 329,47 млрд.

Комбинированный коэффициент убыточности, демонстрирующий, сколько страховая компания тратит на выплаты и расходы по сравнению с заработком, в 2025-м увеличился до 89,38%. За год до этого показатель был 82,61%.

Самый убыточный регион для страховщиков — Ингушетия. Там уровень выплат в пять раз выше заработка. Страховщики продали полисов ОСАГО в 2025 году на 175 млн рублей, а выплатили 880 млн.

Второе место заняла Новосибирская область с показателем 163,9%. Там собрали 7,07 млрд рублей, а выплатили 11,58 млрд.

На третьей позиции оказался Приморский край. Там уровень выплат в 2025 году составил 145,5%. Продали полисов ОСАГО на пять млрд рублей, а выплатили на 7,3 млрд.

В топе-3 регионов по сборам оказались Москва с показателем 46,5 млрд, Подмосковье с 25,9 млрд, и Санкт-Петербург — 16,4 млрд. Из-за неравномерной ситуации по регионам страховщикам приходится искать способы компенсации высокой убыточности в некоторых регионах и в сегментах.

