Власти РФ предлагают грузоотправителям вложиться в строительство ВСМ

Российские власти хотят привлечь грузоотправителей к возведению высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Им предлагают приобрести 5,8% акций главной фирмы — концессионера за 19 млрд рублей, сообщает « Коммерсант ».

Взамен грузоотправители получат дивиденды. Также им обещают приоритетный доступ к грузовому северо-западному направлению. Ожидается, что после запуска ВСМ оно станет больше.

Состав акционеров АО «УК ВСМ Две столицы», которая является концессионером строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, будет состоять из нескольких сторон. 51,7% акций будут принадлежать ГУП «Московский метрополитен», он внесет 170 млрд рублей. Долей в 26,9% завладеет ОАО «РЖД» — компания внесет 88 млрд рублей. Еще 15,5% будут принадлежать российским субъектам, им придется внести 51 млрд рублей. Управляющая компания ЗАО «Лидер» инвестирует всего 10 млн рублей или 0,0031%.

Оставшиеся 5,8% на сумму 19 млрд рублей в уставной капитал предлагают вложить грузоотправителям. Однако особой заинтересованности с их стороны не видно.

ВСМ будет иметь протяженность 679 км. Она охватит 6 регионов — Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Время в пути будет всего чуть более 2 часов.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев говорил, что стоимость билета по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург будет примерно 10 тыс. рублей. Затраты на строительство объекта оцениваются в 1,5-1,75 трлн рублей.