Вице-премьер РФ Виталий Савельев озвучил стоимость билета по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, она составит около 10 тыс. рублей, пишет ТАСС .

«Согласно (финансовой) модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — сказал он.

Савельев отметил, что затраты на строительство магистрали оцениваются в 1,5 трлн рублей, а с учетом сопутствующих затрат- в 1,755 трлн рублей.

Магистраль протяжённостью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после её запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 млн человек к 2030 году.

В результате строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Из Великого Новгорода до Северной столицы — за 29 минут, это в шесть раз быстрее, чем сейчас. Время в пути между Тверью и Москвой сократится более чем в полтора раза — до 39 минут.

Ранее сообщалось, что к строительству первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург приступят в сентябре.