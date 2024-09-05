Первые сто километров ВСМ Москва — Санкт-Петербург станут полигоном для поездов
Строительство первого участка ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнут в сентябе
К строительству первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург приступят в сентябре, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия-24».
«У нас сейчас главная задача — это приступить к строительству. В сентябре, как и обещали, это сделаем», заявил Савельев.
По словам вице-премьера, на первых ста километрах от Москвы до Твери будут испытывать скоростной поезд.
Ранее сообщалось, что в сентябре «АвтоВАЗ» приступит к сборке первых электромобилей е-Largus.