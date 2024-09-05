сегодня в 05:28

К строительству первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург приступят в сентябре, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в интервью телеканалу « Россия-24 ».

«У нас сейчас главная задача — это приступить к строительству. В сентябре, как и обещали, это сделаем», заявил Савельев.

По словам вице-премьера, на первых ста километрах от Москвы до Твери будут испытывать скоростной поезд.

Ранее сообщалось, что в сентябре «АвтоВАЗ» приступит к сборке первых электромобилей е-Largus.