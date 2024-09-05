«АвтоВАЗ» планирует производить электромобиль е-Largus

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Компания «АвтоВАЗ» выпустит первые электромобили е-Largus в сентябре 2024 года, пишет РИА Новости .

«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus», — сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак в ходе выступления на ВЭФ.

Громак отметил, что это будет отечественный высоколокализованный продукт.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке.

Ранее автоэксперт в беседе с РИАМО предложил способ сделать отечественные автомобили дешевле.