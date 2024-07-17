Автоэксперт Попов предложил продавать автомобили «АвтоВАЗа» без дилеров

Для повышения привлекательности отечественного автопрома нужно не повышать стоимость утильсбора для импортных автомобилей, а сделать российские машины более доступными по цене, сообщил РИАМО автоэксперт Дмитрий Попов.

«Для этого необязательно снижать цены непосредственно в автосалонах — можно, например, предоставить льготы на обслуживание российских машин в автосервисах. Снизить цены также поможет исключение из цепочек продаж дилеров. Для этого нужно открыть представительство „АвтоВАЗа“ в крупных городах и продавать автомобили напрямую», — предложил эксперт.

Ранее Минпромторг сообщил о намерении увеличить утилизационный сбор на ввозимые в РФ автомобили на 70-85%, причем уже c 1 октября этого года, а далее индексировать его на 10-20% ежегодно вплоть до 2030 года.

«Минпромторг подыгрывает „АвтоВАЗу“. Некоторое время назад глава компании Максим Соколов заявлял, что повышение утильсбора для ввозимых автомобилей защитит отечественного автопроизводителя. Сейчас Минпромторг принял решение реализовать данное предложение. Вторая цель — убедить китайцев перенести производство своих автомобилей в Россию. Тогда утильсбор был бы меньше», — отметил Попов.

По его мнению, повышение утильсбора не повысит привлекательность отечественных автомобилей для покупателей.

«У „АвтоВАЗа“ мало даже брендовой популяризации. Выпускаемые предприятием автомобили Lada большинство воспринимает как „Жигули“. Людям нужно рассказывать о преимуществах автомобилей Lada Aura и Lada Vesta, но дилеры не хотят этим заниматься. На месте Максима Соколова я бы первым делом задался вопросом, почему по телевизору крутят рекламу китайских, а не российских автомобилей», — подчеркнул автоэксперт.