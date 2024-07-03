Власти Москвы сообщили о раздаче воды в аномальную жару в метро

В Москве на некоторых станциях метро и причалах раздадут воду из-за жары

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что 4 июля в столице ожидается аномально жаркий день, поэтому власти приняли решение раздавать воду на некоторых станциях метро и железнодорожных вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта.

По словам Собянина, в условиях аномальной жары все городские службы работают в усиленном режиме.

«Днем температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. <…> На станциях метрополитена, где температура превышает норму, на некоторых станциях МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта раздаем питьевую воду», — отметил градоначальник.

Собянин напомнил, что всего через день — 5 июля — в Москве погода резко изменится. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильнейший дождь с часовыми осадками в 20 мм, а также ветром до 25 м/с.

Ранее на сайте Гидрометцентра России появилось предупреждение об образовании смерчей в Москве. Опасное природное явление ожидается в пятницу.